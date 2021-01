L'Inter arriva alla sfida di domenica sera contro la Juventus con un Romelu Lukaku davvero "on fire" come si suol dire al giorno d'oggi. Il centravanti nerazzurro è al momento il principale rivale (Immobile permettendo) di Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori della Serie A: se CR7 è in testa con 15 reti, l'interista è secondo a quota 12. Come riporta il Corriere dello Sport, peraltro, Lukaku ha appena vinto il premio di miglior belga che gioca all'estero nell'anno 2020: "Ma la cosa importante è vincere con la squadra", ha detto a margine il giocatore.