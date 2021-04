Come racconta La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku può 'pesare' più di Cristiano Ronaldo. In che senso? Lewandowski a parte, che viaggia a 35 gol in 25 presenze, tutti stanno giocando ad altissimi livello. E il riferimento preso in considerazione è la classifica dei migliori bomber dei cinque campionati di riferimento. Ecco, il gigante dell'Inter è poco distante da CR7. "Nel computo gol-assist, inoltre, fa meglio lui di Ronaldo, Mbappé, Haaland, Benzema...", racconta l'edizione di Gazzetta.