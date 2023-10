Dopo la cessione in prestito alla Roma durante l'estate 2023, il Chelsea programma un addio a titolo definitivo per Romelu Lukaku per il 2024. I Blues considerano il belga definitivamente fuori dal progetto e fissano il prezzo per la cessione a titolo definitivo: per acquistare il cartellino del classe 1993 serviranno 37 milioni di sterline, cioè 42,7 milioni di euro al cambio attuale. Chi lo prenderà? La Roma non ha nessuna opzione sull'acquisto, nessun diritto di prelazione, e quindi di fatto da giugno in poi ripartirà quasi alla pari con le altre concorrenti. Ma se il feeling dovesse proseguire inalterato fino al termine della stagione, non è da escludere che Lukaku possa decidere di legarsi alla Roma per i prossimi anni, lasciando a quel punto ai Friedkin la scelta sulla fattibilità e la convenienza della spesa. La concorrenza, però, c'è. Senza mai trascurare il mercato arabo, scrive calciomercato.com, in Serie A potrebbe di nuovo tornare alla carica la Juventus, vicinissima a Lukaku già due volte nella sua storia recente, ma non è da escludere anche un interesse del Milan, alla ricerca di un sostituto per Giroud, che nel 2024 compirà 38 anni.