Nel corso di Bruges e Anderlecht l'allenatore degli ospiti ed ex difensore del Manchester City,, ha denunciato di aver subito insulti razzisti nel corso di tutta la partita. A prendere le parti dell'ex-compagno di nazionale è stato questa voltache a mezzo social ha voluto prendere parola letteralmente sbottando per l'ennesimo caso di razzismo negli stadi. “Spero che prenderete provvedimenti concreti, ora che un'icona come Vincent Kompany è stata insultata per il colore della sua pelle... Basta! Vaff****** ai vostri hashtag, bisogna agire subito in modo concreto. Questa è una cavolata!".