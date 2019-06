Continua ad aggiornarsi la situazione riguardante il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, dovrebbe lasciare il Manchester United nel corso della sessione estiva. Non è ancora ben chiaro dove potrebbe finire. Al momento, in pole position c’è l’Inter, che ha intravisto nel centravanti dei Red Devils il giusto rimpiazzo per il partente Mauro Icardi. La Juventus si era fatta avanti in precedenza, ma gli sviluppi del caso Icardi hanno indotto i bianconeri a temporeggiare. Secondo il Daily Express, però, ci sarebbe una nuova minaccia in agguato: il Paris Saint-Germain. Infatti i francesi valutano l’ipotesi Lukaku qualora dovessero salutare Edinson Cavani.