"E' preoccupante leggere che la Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc abbia deciso di confermare la squalifica di Lukaku.



Tutto questo dimostra che deve essere fatto di più, da parte degli organi calcistici, a tutela dei giocatori in campo. Questo alimenta ulteriormente… pic.twitter.com/N74qoYH9OX — Daniele Mari (@marifcinter) April 21, 2023

, l'agenzia che cura l'immagine e gli interessi di Romelu, ha rotto di nuovo il silenzio tramite il suo presidente Michaela seguito del ricorso perso dall'contro ladell'attaccante belga, che quindi non potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la"E' preoccupante leggere che la Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc abbia deciso di confermare la squalifica di Lukaku", si legge in un post. "Tutto questo dimostra che deve essere fatto di più, da parte degli organi calcistici, a tutela dei giocatori in campo. Questo alimenta ulteriormente il nostro desiderio di cambiamento. Roc Nation non rinuncerà a questa battaglia. Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Quando è troppo è troppo".