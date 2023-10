Romelu Lukaku, in ritiro con la nazionale, o ltre a raccontare parte della sua versione di quanto successo in estate , ha spiegato anche perché ha deciso di non trasferirsi in Arabia Saudita: "Sono orgoglioso del loro interesse ma dopo i colloqui iniziali non ero convinto di unirmi all'Al Hilal, è il club più grande del Medio Oriente, la Lega Saudita diventerà una delle più grandi del mondo ma non ero pronto a lasciare l'Europa".