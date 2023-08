Romelusembra aver accolto con un certo sollievo la lista della rosa del Chelsea pubblicata ieri, che elenca tutti i giocatori insieme ai rispettivi numeri di maglia, eccezion fatta per il suo e quello di Ziyech, quest'ultimo anch'esso escluso dalla lista. Questa mossa sembra segnalare una chiara volontà di allontanare i giocatori dalla rosa principale. Se la trattativa per la sua cessione dovesse sfociare in un'impasse, un'eventuale esclusione definitiva potrebbe portare ad una controversia legale per il trattamento riservato al giocatore, situazione che nessuno vorrebbe vedere accadere. Lo riporta il Corriere dello Sport.