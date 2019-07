Romelu Lukaku si avvicina sempre di più alla Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la destinazione Torino è più brobabile di Milano proprio perché i bianconeri mettono sul piatto un calciatore molto gradito ai Red Devils, ovvero Paulo Dybala. Ieri il ds nerazzurro Beppe Marotta ha confermato di aver fatto un'offerta congura per il calciatore ma la proposta dell'Inter per ora non si avvicina agli oltre 85 milioni richiesti dal club inglese. La Juve quindi è balzata in pole per Lukaku.