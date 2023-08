Lukaku alla Juve e Vlahovic al Chelsea; lo scambio dell'estate si avvicina a piccoli passi alla conclusione. I due club continuano a parlare con l'intento di chiudere il prima possibile l'operazione. Lukaku è un caso da risolvere per i Blues, vive da separato in casa e dovrà per forza lasciare il Chelsea in questa sessione.I colloqui vanno avanti per cercare di trovare l'equilibrio tra le due valutazioni e di conseguenza il conguaglio economico a favore della Juve. Il Chelsea, era partito da 20 milioni di euro mentre Cristiano Giuntoli si era fermato a 40-50. Le parti si stanno avvicinando e secondo il Corriere dello Sport, si può chiudere a quota 30-35 milioni. A dividere la Juve da Lukaku ci sono quindi sostanzialmente 10 milioni; anche nel club bianconero ci si sta convincendo che i parametri economici possono quadrare.