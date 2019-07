L'Inter si muove per Romelu Lukaku. Il ds nerazzurro Piero Ausilio in questo momento è a Londra per parlare con il Manchester United del trasferimento dell'attaccante belga a Milano. Offerta da 70 milioni pagabili in tre anni, con i nerazzurri che confidano sulla volontà da parte del classe 1993 di vestire nerazzurro, mentre i Red Devils chiedono 75 milioni di euro, senza sconti e dilazioni di pagamento. Intanto, in Australia, dove lo United è in raduno, Lukaku non si è allenato col gruppo, dando un segnale ben preciso della propria volontà. Un affare che può sbloccare il caso Icardi, con un addio a prezzo ridotto e imminente.