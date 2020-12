Romelu Lukaku non ha dubbi. L'attaccante dell'initer ha parlato a France Football in una lunga intervista in uscita domani. Ecco alcune anticipazioni: "Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. Se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?".