E' subito Juve-Inter e a scaldarlo è, ieri protagonista di una risposta piccata dopo che qualcuno gli ha ricordato delle gesta di Chiellini sul suo conto. "Sono felice per l’Italia... però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter, ricordatelo", ha scritto a un tifoso juventino. Come racconta Gazzetta, Big Rom è pronto a tornare già in forma: si sta allenando duramente in questi giorni, addirittura all'alba per continuare ad essere dominante. Poi c'è la veste di primi tifoso: " Lukaku è ormai il simbolo indiscusso dell’Inter, leader tecnico e carismatico. Un uomo del popolo, che ha voluto celebrare lo scudetto in mezzo alla sua gente, girando in auto per Milano con la testa fuori dal tettuccio dell’auto e sventolando la maglia nerazzurra".