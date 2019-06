Romelu Lukaku lo ha confermato: il suo futuro non sarà al Manchester United. L’attaccante belga è pronto a salutare i Red Devils e a lanciarsi in una nuova avventura. Su di lui, in pole position c’è l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri continuano a tenere sotto osservazione l’evoluzione di questo strappo tra giocatore e società, pronti a farsi avanti e a limare i 70 milioni richiesti inizialmente dagli inglesi. La Juventus, dal canto suo, controlla le manovre dei milanesi: in caso di arrivo di Lukaku, si spalancherebbero le porte per il divorzio tra Inter e Mauro Icardi, con l’argentino vicinissimo ai bianconeri.