Un duello pronto a entrare nel vivo. Un duello italiano agli Europei... Una sfida che Repubblica racconta così: "La sfida europea per gli ottavi di finale fra Belgio e Portogallo sarà infatti anche l’ennesimo duello fra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, andato in scena nelle ultime due stagioni in Italia. L’interista e lo juventino. Il bomber in rampa di lancio e il super campione. Ventiquattro gol ha fatto in Serie A il 28enne di Anversa, ventinove ne ha segnati il 36enne di Funchal. “Cristiano ha vinto la classifica dei marcatori del campionato, ma noi abbiamo vinto il campionato”, lo ha punzecchiato Lukaku". Chi vincerà la sfida di Siviglia incontrerà poi ai quarti di finale la vincente tra Italia e Austria.