Nelle ultime 24 ore la Roma si è avvicinata incredibilmente e sensibilmente a Romelu Lukaku. L'attaccante belga sembra gradire la destinazione giallorossa, che in queste ore sta discutendo con ia dirigenza del Chelsea per l'eventuale trasferimento in prestito. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche Dan Friedkin è volato a Londra in serata con Tiago Pinto. La motivazione sarebbe quella di discutere l'operazione Lukaku con il patron dei Blues Todd Boehly, sperando di ottenere il si nelle prossime 24 ore.