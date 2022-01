"Dovevo essere più chiaro nel messaggio. L'intervista era sul mio addio all'Inter, non volevo mancare di rispetto il Chelsea e i suoi tifosi visti gli sforzi che hanno fatto per riportarmi qui. Io volevo tornare al Chelsea". Nel corso dell'intervista in cui si è scusato con i tifosi del Chelsea, Romelu Lukaku è tornato anche sull'intervista rilasciata a Sky Sport: "Ho sempre detto che volevo tornare, per questo ho firmato per cinque anni. Io ho una passione speciale per questo club e voglio vincere qui per molti anni. Sono tornato al Chelsea a 28 anni, ho lavorato tanto negli ultimi 10 anni per avere questa opportunità e sono qui per mostrare tutto il mio impegno nei confronti del club".