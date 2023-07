"Quando l'odio non funziona, allora iniziano a mentire". Il messaggio di RomeluL'attaccante belga resta al centro di tutti i discorsi di mercato, in particolare quelli legati a un possibile futuro alla Juventus dopo l'ultimo 'no' rifilato alla maxi offerta ricevuta in Arabia Saudita.Ma con chi ce l'ha, Lukaku? Anche oggi i media italiani parlano della sua situazione. In particolare, Gazzetta ha riportato di un pentimento forte del giocatore nei confronti dell'Inter. Romelu avrebbe chiesto ai nerazzurri di ripensarci, situazione non confermata dal calciatore, anzi apparentemente smentita. Con un messaggio - in bianco e nero -, Lukaku prova così a ricostruire la sua verità.