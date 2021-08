torna a parlare dopo il suo ritorno al Chelsea. Ai microfoni del The Indipendent, l'attaccante belga ha spiegato il suo addio all'Inter: "Penso che dovevo andare via. Era anche una grande parte del mio piano cercare di confrontarmi in diversi campionati. Ho vissuto la Serie A, un campionato in cui ho sempre voluto giocare ad un certo punto della mia carriera. Andando lì, affronti un diverso tipo di pressione e in un modo diverso. È stato bello".