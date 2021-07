Romelu Lukaku è il grande spauracchio dell'Italia in vista del match di stasera contro il Belgio valido per i quarti di finale degli Europei, con tanto di speranza che giochi Giorgio Chiellini per poterlo limitare come fatto nelle sfide tra i club in Serie A. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola offre uno specchietto sulle prestazioni contro il trio Chiellini-Bonucci-Acerbi. Ha giocato contro la Juventus diverse volte tra Manchester United, Inter e nazionale belga, limitandosi a una rete, e contro la Lazio 4 volte in campionato con una doppietta.