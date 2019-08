Le prime dichiarazioni ufficiali di Romelu Lukaku da attaccante dell'Inter hanno fatto discutere, soprattutto i tifosi della Juventus, che negli scorsi giorni sono stati a un passo dal festeggiarlo come nuovo acquisto bianconero. Queste le parole del centravanti belga: "Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria". Per Lukaku contratto fino al 30 giugno del 2024 e un ruolo centrale nel progetto di Antonio Conte, per provare a strappare proprio ai bianconeri il nono scudetto consecutivo.