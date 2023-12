Il possibile trasferimento di Romeluallaè stato il tormentone dell'estate scorsa, con il belga al vertice della lista dei desideri di Allegri. Prima della sorprendente mossa della Roma, la Juventus aveva avviato trattative con il Chelsea, che era arrivato fino a offrire 20 milioni di conguaglio (oltre a uno scambio valutato intorno ai 40 milioni) per convincere Vlahovic a trasferirsi a Londra. Tuttavia, il centravanti serbo non era interessato a cambiare squadra, e la Juventus non era disposta a svenderlo. La trattativa si concluse senza esito, ma solo il suo svolgimento allontanò Lukaku dall'Inter.Questo contesto, alcuni mesi dopo, dipinge uno scenario diverso rispetto alla semifinale di Coppa Italia dell'anno scorso. Sarà difficile per Lukaku evitare eventuali fischi provenienti dagli spalti dello Stadium, considerando il trasferimento fallito e la delusione che ha suscitato tra i tifosi della Juventus.