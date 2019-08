Your browser does not support iframes.

Grande attenzione agli affari in corso del mercato, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola da domattina. "Lukaku, più Inter" titola Il Corriere dello Sport, riprendendo la notizia clou della serata di calciomercato. Si concentra sempre sul Manchester United, ma su un altro giocatore, invece, la prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano torinese mette Pogba al centro, con tre pretendenti in corsa per il francese: la Juventus, con Paratici a Londra, proverà a riaprire il discorso.