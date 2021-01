A PassioneInter, Tramezzani ha parlato di Ronaldo e Lukaku: "Il livello della Serie A è cambiato. Le squadre come Lazio, Parma, Roma, Napoli, Fiorentina, erano tutte squadre pazzesche. Se devo fare un paragone tra i tre attaccanti delle big (Ibra, Ronaldo e Lukaku), sono convinto che Lukaku è più determinante. Se manca lui è dura sostituirlo. La squadra si appoggia sempre di lui, lo cercano molto. Dal punto di vista fisico è una macchina da guerra. Speriamo che l’infortunio non lo tenga troppo tempo fermo. Gennaio secondo me sarà un mese molto importante e quindi sarebbe un bene avere il miglior Lukaku possibile”.