L'estate scorsa potevano essere i protagonisti di uno scambio tra Juventus e Manchester United, oggi Paulo Dybala e Romelu Lukaku sono avversari in Serie A. Un testa a testa a suon di gol e giocate decisive, ai microfoni del programma radiofonico Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato i due profili: "Lukaku sarebbe perfetto per giocare in coppia con Ronaldo, molto più adatto di Dybala, che è un giocatore che amo, ma a che mio avviso è più un'alternativa a CR7 piuttosto che un complemento".