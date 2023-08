Come racconta Gazzetta, il, in realtà, non aveva programmato di. Anzi, per oltre un mese ha ribadito a Inter, Juve e alle altre interessate che il belga sarebbe stato disponibile solo a titolo definitivo. Il prezzo all’inizio era di almeno 50 milioni: solo i sauditi dell’Al Hilal ci erano arrivati, ma Lukaku di andare in Arabia non ne ha mai avuto voglia. La valutazione è poi scesa progressivamente fino a 40, cifra che l’Inter non ha mai nemmeno avvicinato e che la Juve ha provato a ribaltare, facendosi dare quei soldi (oltre a Lukaku) nello scambio con Vlahovic. Proposta che da Stamford Bridge hanno rispedito al mittente.