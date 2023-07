Non è ormai un mistero che l'arrivo di Romelu Lukaku alla Juve vorrebbe dire quasi sicuramente l'addio di Vlahovic. Ma converrebbe alla Juve fare questo "scambio"? Un dato in particolare dovrebbe preoccupare il club bianconero. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nonostante i problemi di pubalgia, Dusan ha giocato più minuti (circa 1000) rispetto al belga, che ha sette presenze in meno nell'ultima stagione. In più, Vlahovic ha anche sette anni in meno di Lukaku.