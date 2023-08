Continua a tenere banco in casa Chelsea il futuro di Romelu Lukaku, ancora fuori rosa nel club inglese. Di questo ha parlato Mauricio Pochettino in conferenza stampa: “Non è cambiato nulla. Tutto può succedere. Se lo desidera e la società desidera trovare una soluzione, allora la società mi dirà che qualcosa è cambiato. Io sono qui e ho accettato una situazione che era già fatta. Non sono riuscito a cambiare nulla", le parole del tecnico.