Come racconta Gazzetta, sembra che il Chelsea sia disposto a scartare l'opzione di, che fin dall'inizio non ha trovato consenso all'interno della società (recentemente sono stati effettuati nuovi sondaggi per Amine Wahi come possibile sostituto, soprattutto considerando l'infortunio di Nkunku).La principale alternativa, a meno che non emergano nuove opportunità in Europa, sembra essere un'opzione proveniente dal mondo arabo.