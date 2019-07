Attaccanti centrali e prime punte ce n'erano anche nell'annata appena passata, ma la Juve vuole fare un passo in più, prendendo un giovane, investendo nel ruolo. Soldi per compiere un colpo, con cui vincere. Ma chi è meglio per l'attacco di Sarri? Meglio, quel 9 del Manchester United che i Red Devils vorrebbero scambiare con Dybala? O meglio, invece,, l'altro numero 9, quello nerazzurro che da tempo ha rotto con l'Inter e ora si prepara a scegliere una nuova meta? Diteci la vostra opinione... ​LA SITUAZIONE - Il primo per la Juve è stato a lungo quello di Mauro Icardi, ma i rapporti gelidi tra i Inter e bianconeri hanno raffreddato l'affare. Un colpo che, in ogni caso, la Juve non avrebbe voluto piazzare prima della fase finale del mercato, costringendo l'inter a vendere il numero 9, fuori rosa, a prezzo di saldo. Ma, come detto, il piano ha preso una piega diversa. E cosi la Juve si è mossa in modo diverso, puntando l'obiettivo nerazzurro Romelu Lukaku. Il 9 dello United piace davvero e non è più solo una manovra di disturbo, ma i bianconeri devono affrontare la concorrenza di chi sul giocatore c'è da molto tempo ed è in pole. Sì, perché l'inter è ancora avanti per il belga, con la Juve che pensa a come affondare il colpo decisivo, con Dybala come pedina nell'intreccio.