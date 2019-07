Romelu Lukaku non ha preso parte all'allenamento in gruppo del Manchester United in questo giovedì, già arrivato alla prima serata in Australia dove si trovano i Red Devils. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, infatti, il centravanti belga ha lavorato a parte e soltanto in palestra. Problema fisico dell'ultima ora o segnale di mercato? Difficile da dire, ma proprio in questi momenti Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è in Inghilterra per trattare con lo United l'acquisto di Lukaku. E la Juventus è sempre alla finestra.