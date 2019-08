Mauro Icardi non ha intenzione di mollare la propria posizione, né dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, Antonio Conte e del presidente Steven Zhang sul suo futuro all'Inter, né dopo l'interesse concreto della Juventus per Romelu Lukaku, ormai sempre più vicino a vestire la maglia bianconera in uno scambio con Paulo Dybala. O Juventus o Inter nel futuro dell'attaccante argentino, disposto a restare da separato in casa a Milano se non dovesse arrivare la disponibilità a partire per Torino.



LA SITUAZIONE - Icardi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rifiutato sia la corte del Napoli, con Aurelio De Laurentiis fattosi avanti negli scorsi giorni con maggiore insistenza, sia quella della Roma, che provava a trovare un'alternativa a Gonzalo Higuain per il futuro dell'attacco, per sostituire Edin Dzeko. Icardi vuole soltanto la Juventus, nonostante i bianconeri si siano avvicinati a Lukaku dopo i primi sondaggi delle scorse settimane. Altrimenti resterà all'Inter, nonostante tutto.