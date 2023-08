Anche Aldo, interpellato in merito da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul possibile scambio Vlahovic-Lukaku. Ecco il pensiero dell'ex: "Nell'ottica di aprire e costruire un nuovo ciclo, punterei su un centravanti di 23 anni piuttosto che su uno di 30, che ovviamente ha meno prospettiva., se sta bene come a Firenze, è un nove di livello, però deve togliersi un po' d'ansia per esplodere del tutto.ha avuto un po' di problemi fisici la scorsa stagione e deve essere allenato al massimo per rendere al top".