Fosse per lui sarebbe già a Torino. Non ce la fa più Romelu, che in questa lunga estate di calciomercato non ha mai cambiato idea e non ha mai dubitato delle sue volontà, nemmeno di fronte a striscioni e cori tutt'altro che "di benvenuto": stando a Il Corriere dello Sport, l'attaccante belga voleva e vuole solo la, per la quale ha rifiutato le ricche offerte arabe e ha messo da parte l', che pure stava lavorando da settimane per confermarlo in rosa dopo la stagione in prestito.- Secondo il quotidiano, Big Rom sta continuando a lavorare da solo con un preparatore con la speranza che tutto fili liscio sull'asse Londra-Torino, con i contatti decisivi tra Juve eattesi nei prossimi giorni, dopo il fine settimana: certamente serve un rilancio da parte dei Blues, perchè ai bianconeri non possono bastare 20 milioni di conguaglio per chiudere lo scambio con Dusan; la chiave, senza magari arrivare a quota 30, possono essere i, oltre alla volontà di tutte le parti di concludere l'affare. Sempre che nel frattempo non si faccia avanti ilorfano di Harry Kane, anche se Lukaku la sua scelta l'ha fatta da tempo...