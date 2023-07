Il mercato del calcio italiano è stato scosso dalla clamorosa rottura tra l'Inter e Romelu, che ora farà ritorno alper riprendere gli allenamenti, in attesa di ricevere nuovi contatti da Torino. La, infatti, sta osservando con attenzione la situazione e stando a quanto emerso nelle ultime 24 ore, avrebbe anche trovato un accordo con l'entourage del giocatore. Bisogna però andare per gradi, perchè al momento non è la Juve a necessitare di un attaccante, ma il Chelsea a liberarsi del gigante belga.- Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, infatti,con i Blues e tornerà ad allenarsi con Pochettino all'inizio della prossima settimana. Ma la priorità resta sempre la stessa: quella di incassare almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione.- Nel frattempo, la Juve attende una mossa concreta dal, che sembra intenzionato a versare nelle casse bianconere circadi euro per il cartellino di Dusan Vlahovic. Il serbo, intanto, continua a fare gola ai club dell', che osservano con attenzione l'evolversi della vicenda.