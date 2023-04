La curva juventina dovrebbe essere chiusa per razzismo dal giudice sportivo, ma con la condizionale (sospensione della pena), come è successo alla Lazio, lo riporta il Corriere della Sera. Possibile che l'arbitro Massa venga ascoltato per un supplemento di informazioni. Lukaku sarà squalificato per una giornata perché l'ammonizione non può essere cancellata e l'Inter non dovrebbe fare ricorso. Uno o due turni di stop per Handanovic, due o tre giornate di squalifica per Cuadrado che quindi salteranno pure l'eventuale finale di Coppa Italia mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.- Al prossimo Consiglio della Figc il dirigente interista Marotta porterà una proposta di modifica del regolamento: in caso di ululati e offese a sfondo razziale, i procuratori federali potranno fare immediata segnalazione all'arbitro per evitare l'espulsione di un calciatore che reagisce.