di Andrea Menon

Intreccio e caos, Lukaku e Dybala. A poche ore dalla fine del mercato inglese nulla o quasi è stato risolto. Sì, perché la situazione al momento è molto simile a quella di qualche giorno fa, con il Manchester United alla ricerca dell'ultimo grande colpo e la Juve in lizza per il futuro di Romelu Lukaku. Ma senza svolte. Una, in realtà, c'è stata, quando la Joya ha rifiutato Manchester per tenersi stretta la Juventus. Riuscendoci, per il momento. Ma il suo futuro non è ancora chiaro e definito: la dirigenza ascolta le offerte e si prepara a una cessione importante, qualora arrivasse quella giusta, magari proprio dallo United, con un repentino cambio di idea. Oppure al Tottenham. Insomma, nulla è finito. INTRECCI PREMIER - Oltremanica, intanto, i problemi sembrano ancora più tosti. La tensione tra Lukaku e lo United è cresciuta a dismisura nelle ultime ore, con il belga che è stato multato dal club per essersi allenato a parte (Anderlecht) per il secondo giorno consecutivo, rompendo con il club. Separato in casa da settimane, ha forzato la mano: vuole andarsene. Così ha spinto i Red Devils a chiudere il prima possibile per il suo sostituto, anche se l'intreccio non è semplice da risolvere. Sul piatto ci sono tanti nomi, anche grossi. Dybala e Lukaku i primi, poi Eriksen e Coutinho, così il cerchio si allarga: la Juve ha le idee chiare sul futuro dell'argentino, ma di fronte al muro contro muro resta in attesa, per sfruttare le occasioni in queste ultime 24 ore.