Soon to be continued pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

Romelu Lukaku è uno dei nomi per l'attacco della Juventus. I bianconeri seguono l'attaccante belga da diversi mesi ma in queste ore sono ripresi i contatti tra l'agente del calciatore e Fabio Paratici. Proprio il procuratore di Lukaku, Federico Pastorello, è apparso in una foto postata su Twitter dallo stesso attaccante delAd annunciarle è lo stesso attaccante, apparso rilassato e sorridente assieme al suo agente. In ottica Juve si parla anche di uno scambio con Paulo Dybala.