"Due campioni utili in modo diverso, ma in questo preciso momento storico all’Inter non converrebbe scambiare Lukaku con Ronaldo. Il belga incarna la filosofia di Conte, quella del si vince giocando l’un per l’altro. Il portoghese, arrivato a 36 anni, appare invece incompatibile a certi principi, perché alla sua età, per proseguire a certi livelli, diventa anche importante sapersi dosare. Sarebbe difficile immaginare l’Inter di Conte senza Lukaku e l’esercizio sarebbe ancora più complesso provando ad immaginarla con Ronaldo. Lukaku è fondamentale per l’Inter, probabilmente più di quanto Ronaldo lo sia per la Juve". Lo riporta Calciomercato.com.