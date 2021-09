Torna a parlare dal ritiro del Belgio l'ormai ex nerazzurro Romelu. Il centravanti del Chelsea, intervistato da VTM, ha raccontato le sue ultime ore prima del passaggio ai Blues: “In allenamento durante una partitella 11 contro 11 non ha funzionato nulla. Sono andato da Inzaghi e ho detto che non c'ero di testa. Non volevo fare casini e ho chiesto di trovare un accordo. Poi abbiamo dovuto solo aspettare il trasferimento di Dzeko all'Inter e di Abraham alla Roma".