Romelu Lukaku, trascinatore verso lo scudetto dell'Inter di Antonio Conte, ha parlato al canale belga VTM alle porte degli Europei: "Resto. Non dovrei ancora dirlo, ma ho già avuto contatti con Simone Inzaghi. Una conversazione molto positiva. Insieme a lui accetterò la sfida di tornare vincere lo scudetto, all'Inter mi sento bene. Se sono il migliore attaccante al mondo? No, tra i primi tre o i primi cinque. Lacrime post scudetto? Per mio nonno e mia nonna, ho tanti ricordi del passato insieme a loro. Europei? L'importante è vincerli, non interessa come. Anche 'brutti' va bene".