Il possibile inserimento della Juventus nella trattativa per Romelu Lukaku ha spaventato e non poco l'Inter, che vuole soddisfare il desiderio di Antonio Conte di avere il centravanti del Manchester United in nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a sedersi al tavolo con i Red Devils e a passare dalle parole ai fatti, provando a soddisfare le richieste dello United per Lukaku il prima possibile. Con buona pace dei bianconeri, pronti a fiondarsi su Mauro Icardi.