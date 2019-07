Romelu Lukaku è il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco, ma la Juventus resta vigile sull'affare, con il centravanti in uscita dal Manchester United e pronto a sbarcare in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club nerazzurro avrebbe pronto un contratto da urlo per il belga: si parla di 9 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni, dunque 45 netti in totale per accettare un futuro all'Inter.