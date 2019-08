Romelu Lukaku, nuovo attaccante dell'Inter, sfuggito alla Juventus nel mancato scambio con Paulo Dybala al Manchester United, si è raccontato ai microfoni di T-Online, in Germania:



BUNDESLIGA - "La Bundes è un campionato che offre grandi opportunità: ci sono fan molto appassionati e stadi fantastici, è una delle leghe più interessanti, perché ci sono squadre come il Borussia Dortmund o lo Schalke 04, dove si possono vedere molti giovani di talento". INFANZIA - "Sono cresciuto in circostanze difficili, ma anche quello aveva i suoi aspetti positivi".



MENTALITA' - "Non penso di essere l’unico che è cresciuto in una situazione del genere, ma questo mi ha dato una forte mentalità. Da piccolo mi piaceva giocare a calcio. Guardando indietro, apprezzo anche le cose che ho dovuto attraversare, perché mi hanno reso la persona che sono oggi. Non mi interessa cosa pensano gli altri di me. Continuo a fare del mio meglio. L’unica cosa che non mi piace è la gente irrispettosa".