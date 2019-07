Ultimatum di Solskjaer a Juve e Inter dopo che i bianconeri sono iscritti alla corsa dell'Inter per Romelu Lukaku. Secondo il Daily Mail, il tecnico dei Red Devils ha lanciato l'ultimatum per chi vuole Lukaku: quattro giorni di tempo per trovare l'accordo col Manchester United, altrimenti verrà reintegrato in rosa e sarà a disposizione dell'allenatore. L'Inter ha fatto arrivare una seconda offerta al Man United mentre la Juve sta lavorando allo scambio con Romelu Lukaku.