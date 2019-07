Romelu Lukaku tra Juve e Inter, con i nerazzurri sul giocatore da molto tempo e i bianconeri inseriti di recente nell'affare. Però spunta un patto, che potrebbe essere decisivo. Come scrive il Corriere dello Sport: “In questa storia un peso fondamentale però lo avrà anche il volere di Lukaku che si è promesso a Conte. L’attaccante terrà fede al “patto di sangue” con l’Inter esattamente come Barella ha fatto quando alla sua porta ha bussato la Roma? Con l’Inter Romelu ha un accordo per un quinquennale da 9 milioni netti (bonus compresi), ma dire di no alla Juve, soprattutto senza avere la certezza di poter andare a Milano, sembra complicato".