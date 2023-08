Passano i giorni ma Lukaku ancora non è approdato alla Juve e chissà se ci approderà mai. Al momento la trattativa con il Chelsea per lo scambio con Vlahovic si è bloccata per la differenza di valutazioni. E in più, il Tottenham, che ha perso Kane, si è inserito; in cima alla lista degli Spurs c'è proprio l'ex Inter. Lo riferisce la Stampa.