Continuano i dialoghi tra Juve e Chelsea per definire lo scambio tra Lukaku e Vlahovic. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà un week di lavoro sull'asse Londra-Torino. In particolare ci sarà una call tra le due dirigenze per provare a colmare le distanze sulle cifre e arrivare all'accordo. Con un conguaglio economico a favore dei bianconeri di circa 30/35 milioni si può chiudere.