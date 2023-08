A Roma c'è voglia di sognare e in particolare di sognare Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri si sono rincorse le voci sul possibile approdo del belga in giallorosso. Da Londra però non arrivano conferme in chiave romanista anche se a nove giorni dal termine del mercato e con lo scambio con Vlahovic che ancora non si è sbloccato, ora, rendendo decisamente fertile il terreno per chi aveva voglia di spingersi oltre i confini della realtà.Come riferisce il Corriere dello Sport,e che quindi non ha ancora abbandonato l’idea di portare Big Rom a Torino. I Blues potrebbero abbassare anche le loro richieste con l'avvicinarsi del primo settembre; fino ad ora servivano 40 milioni per acquistare il belga. Romelu aspetta ancora la Juve, la Roma osserva sperando di inserirsi clamorosamente.