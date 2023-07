La Juve e il Chelsea sono in tournée negli Stati Uniti, l'Inter invece in Giappone., che è a Londra ad allenarsi con gli altri esuberi del club inglese. Una distanza che per quanto riguarda l'Inter, non è solo fisica ma anche in relazione al mercato. Si, perché. Nessun ripensamento rispetto alla scelta presa ormai da settimane e i messaggi che ha pubblicato sui social negli ultimi giorni rafforzano questa posizione.LE CERTEZZE - A questa prima certezza sulla situazione di Romelu, se ne aggiunge un'altra, che è chiaramente collegata. Ovvero che iaspetta i bianconeri e non ha intenzione di accettare la ricca proposta che è già arrivata dall'Arabia. La speranza di Lukaku quindi è che finalmente si concretizzi la cessione di Dusan Vlahovic. Perché nonostante le indiscrezioni delle ultime orePer una questione tattica e ancor di più economica.Tutto molto lineare e chiaro quindi. Lukaku aspetta solo la Juve ma la Juve aspetta prima una grande offerta per Vlahovic. In tutto questo c'è un'incognita che può cambiare gli scenari futuri. OvveroAvrà la pazienza e così tanta voglia di approdare a Torino per rimanere fuori rosa al Chelsea fino al termine del mercato? Questa la domanda che anche alla Juve si fanno, con le sirene arabe sempre presenti e il club inglese che spinge per la soluzione saudita.